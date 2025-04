Surreale Bayern, dopo Musiala è allarme Kane per l'Inter: "Così è frustrante"

Muller, a fine stagione addio Bayern

Intanto è arrivato l'annuncio ufficiale di Thomas Muller: l'attaccante a fine stagione saluterà il Bayern Monaco. Nel club dal 2000 all'interno del settore giovanile, ha trascorso tutta la sua carriera con i bavaresi, riuscendo a sollevare ben 2 Champions League oltre al record di vittorie in Bundesliga (ben 12), condito da 6 coppe di Germania, 8 supercoppe di Germania (altro primato), 2 Supercoppe Uefa e 2 Mondiali per Club. Muller ha affidato il suo saluto con una lettera sul proprio account Instagram, affermando come la decisione di separarsi a fine stagione non sia stata presa da lui: "Il club ha decisio di non negoziare un nuovo contratto. Anche se questo non corrispondeva ai miei desideri personali, è importante che la società segua le sue convinzioni. Rispetto questto passo, che sicuramente il consiglio di amministrazione e quello di sorveglianza non hanno preso facilmente".