Arsenal-Real Madrid, Arteta incorona Ancelotti: “È un’ispirazione per me"

Arteta sul Real Madrid e Ancelotti

Il tecnico della formazione inglese passa all'analisi del Real Madrid, lodando Carlo Ancelotti: “Ancelotti è un’ispirazione per me. Ha fatto più di chiunque altro in Champions. Ha saputo vincere in ogni paese, lo ha fatto con il suo stile unico e lo ha fatto con una tranquillità impressionante per le pressioni che ci sono nel mondo del calcio e questo aiuta tanto i calciatori“. L'allenatore chiude, nuovamente, con un appello: “Domani la gente non deve venire a vedere la partita ma a giocarla, deve lottare con noi su ogni pallone, a questo punto della competizione c’è bisogno di un’atmosfera unica allo stadio. Invito i tifosi a venire presto, già dal riscaldamento, quando c’è la storia bisogna creare i momenti e i momenti li creano le persone”. Su Mbappé e Bellingham: “Conosciamo le qualità individuali che hanno, la pericolosità, le performance individuali sono importanti per il successo a questi livelli. È una squadra che ha settato standard altissimi, non puoi ignorare la loro storia e il grande gap che c’è, noi dobbiamo fare la nostra parte“.