Inzaghi al veleno: "Volevo proprio vedere cosa si sarebbe detto dell'Inter"

Yann Sommer , ex della gara, ha accompagnato Inzaghi in conferenza: "Domani è una partita molto importante per noi, servirà tanto coraggio. Loro fanno un pressing aggressivo, è una squadra forte, per noi è importante fare la nostra partita, come facciamo sempre con la palla, con coraggio per vincere. È bello essere qua a Monaco, tornare qui. Sono felice di giocare domani con l' Inter contro il Bayern in questo stadio, è uno stadio molto bello, che mi piace tanto".

Sommer: "Nelle ultime partite abbiamo concesso troppo"

Quindi sul momento di forma dell'Inter: "È chiaro che non siamo felici dell'ultimo risultato, nelle ultime partite abbiamo avuto dei momenti in cui è stato troppo semplice per l'avversario creare occasioni contro di noi. Normalmente siamo una squadra che è fortissima a livello mentale e tiene bene le distanze. Sono cose a cui dovremo stare attenti domani, questa è l'Inter e nell'ultima partita sono mancate un po' di queste cose. L'obiettivo è sempre quello di rendere difficile all'avversario creare occasioni contro di noi. Normalmente ci siamo sempre riusciti, in Champions un po' meglio che in campionato. Però sappiamo che dobbiamo fare meglio, parliamo tanto insieme e dobbiamo mettere tanta energia in campo. Però tante partite, ogni tre giorni, fanno sì che tu non possa sempre essere al top. Punto debole del Bayern? Vediamo. Per noi è importante preparare bene questa partita, il mister ha fatto una bella riunione ed è importante fare una bella partita. Come ho detto: con coraggio, con qualità con la palla, con compattezza nelle distanze. È una partita interessante, con due squadre molto forti. Vedremo".

Sommer: "Al Bayern anni di vittorie"

Sommer è poi tornato sul suo periodo al Bayern Monaco: "Sono stati anni di vittorie, è stato un periodo molto intenso e siamo riusciti a vincere la Bundesliga. Volevamo vincere anche altri titoli, ma sono stato molto bene nel tempo trascorso qui e non vedo l'ora di rivedere i vecchi compagni. Urbig? Io lo vedo come un gran portiere, non l'ho visto ancora giocare tanto, ma nelle ultime partite mi ha impressionato per quello che fa, anche per il gioco con i piedi. Non ha bisogno di consigli da parte mia, il Bayern è una grandissima squadra e lui cercherà di fare le cose al meglio. Non so quale sarà il futuro, ma gli auguro il meglio". Infine sulle similitudini tra i due club: "Non lo so, èanche un po' il caso che entrambi i club si siano scambiati dei giocatori. Sono due società al top nel calcio europeo e hanno dei giocatori che passano tra squadre di questo livello. Però è anche un po' casuale".