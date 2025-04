Arsenal, quindici Champions a zero e non sentirle: "Pronti a battere il Real"

Il calcio non è il poker. Per questo la strategia dell‘ “all in” tanto cara ai pokeristi non è quasi mai una buona idea nel football. Eppure l’Arsenal, per vari motivi - la fuga del Liverpool in Premier che, insieme ai tanti infortuni che hanno falcidiato la rosa di Arteta, ha fatto pensare che i Reds fossero inarrivabili, salvo poi scoprire in quest’ultima fase, (troppo tardi), che non è così -, a un