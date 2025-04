Diretta Arsenal-Real Madrid ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LONDRA (Inghilterra) - La sconfitta rimediata al Bernabeu contro il Valencia ha fatto male. Un colpo durissimo alle speranze del Real Madrid di ripetere il trionfo in Liga della scorsa stagione. I Blanocs puntano allora sulla Champions dove ad attenderli c'è il primo atto della doppia sfida contro l'Arsenal per un posto in semifinale. Ancelotti punta su Courtois, davanti a lui ci saranno Raul Asencio e Antonio Rudiger mentre ai loro fianchi non è ancora chiaro su chi deciderà di scommettere il tecnico, nonostante Fran García e Fede Valverde partano con un piccolo vantaggio rispetto a David Alaba e Lucas Vázquez. La presenza in campo del centrocampista charrua è fuori discussione, ma Ancelotti potrebbe decidere di riportarlo in mezzo, dove manca Aurelien Tchouaméni per squalifica. Nessun dubbio in attacco: saranno i fantastici quattro a sfidare la retroguardia di Mikel Arteta. E proprio il tecnico spagnolo dei Gunners chiama a gran voce il popolo dell'Arsenal per provare ad arginare lo strapotere europeo delle merengues. La lista degli infortunati è lunga e prestigiosa: ai lungodegenti Gabriel Jesus, Havertz a Tomyasu, si sono aggiunti nelle ultime settimane due pedine fondamentali per l’assetto difensivo dei londinesi, Calafiori e, soprattutto, Gabriel. La convinzione, però, è quella di poter comunque battere i Blancos: la buona notizia il recupero di Bukayo Saka.