Arsenal incredibile, Real umiliato 3-0! Rice, doppietta storica su punizione

È un successo targato Declan Rice quello conquistato dall'Arsenal all'Emirates Stadium, dove la formazione di Arteta si aggiudica l'andata dei quarti di Champions contro il Real Madrid. Il centrocampista inglese consegna al pubblico due capolavori, disegnando due indimenticabili calcio di punizioni su cui Courtois non può nulla (58', 70'). Poi, l'altra grande conclusione di Merino per il 3-0 finale (75'). Gli uomini di Ancelotti sono chiamati a sfruttare il fattore Bernabeu per compiere l'impresa nel secondo appuntamento di mercoledì 16. Prima però, l'agenda di campionato che vede i Gunners impegnati in casa contro il Brentford e i Blancos scendere sul campo dell'Alaves: incontri in programma rispettivamente 12 e 13 aprile. Nell'altro quarto di finale, l 'Inter batte il Bayern Monaco all'Allianz Arena grazie alle reti di Lautaro Martinez (38') e Frattesi (88'): a segno per i padroni di casa, Muller (85').

Arsenal-Real Madrid: il racconto della partita

Parte forte l'Arsenal, che costringe gli ospiti a ripiegare in difesa già nei primi minuti di gioco. In difficoltà Camavinga, che rischia di tradire Courtois sfiorando di poco l'autorete. Al 12', Tomas calcia dal limite sugli sviluppi di un'incursione di Martinelli: il portiere dei Blancos esita nel bloccarla in due tempi. Al 20' primo squillo del Real, con Vinicius che ci prova da posizione defilata, senza però riuscire a dare il giusto giro alla sfera. Pochi minuti dopo, Mbappé viene lanciato dal brasiliano, bravo ad approfittare di una leggerezza difensiva degli avversari. La conclusione dell'ex Psg termina di poco a lato, ma la sua posizione era già stata giudicata irregolare. Al 30’, è ancora Mbappé a spaventare il pubblico di casa, ma Raya risponde presente. Si torna allora sull'altro lato del campo, dove Saka fugge sulla destra e mette al centro un pallone che attraversa tutta l'area senza però essere intercettato da Merino. Allo scadere del primo tempo, Timber la serve in area, chiamando in causa Courtois che respinge dapprima sul colpo di testa di Rice e subito dopo sulla conclusione di Martinelli. Nella ripresa, gli uomini di Arteta sbloccano le marcature grazie alla punizione capolavoro pennellata da Rice. Il vantaggio galvanizza i Gunners, che assumono il controllo del gioco schiacciando nella propria area la formazione di Ancelotti. Poi, la replica del capolavoro che aveva fatto esplodere l'Emirates, con Rice che torna su calcio piazzato e la deposita nuovamente nello stesso incrocio: doppietta indimenticabile per il centrocampista inglese, che diventa così il primo giocatore nella storia del torneo a segnare due gol su calci di punizione in una gara a eliminazione diretta. Al 74', Merino cala il tris con un gran sinistro di prima dal limite dell'area. Nel finale, i padroni di casa difendono bene il triplice vantaggio e al fischio finale fa festa il pubblico di casa.