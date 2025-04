Inter, impresa da Triplete a Monaco: Lautaro alla Milito, Frattesi asso Inzaghi

Quattro come gli anni di imbattibilità del fortino di Monaco prima di stasera, quattro come le partite che mancano a questa Inter per alzare la Champions: sul campo dove si giocherà anche la finale è impressionante la prestazione della squadra di Inzaghi, demone non solo per i tifosi ma anche per gli avversari. L'Inter domina per lunghi tratti l'andata del quarto di finale in casa del Bayern, tornando a casa dalla trasferta tedesca con un trionfo di misura ma largamente meritato, che mette una seria ipoteca sul passaggio del turno da giocarsi a San Siro, tra le mura amiche e talismane. E dall'altra parte l'Arsenal fa praticamente fuori il Real Madrid, iniziando a creare i presupporti per una finale largamente alla portata dei nerazzurri.