Kompany declassa l’Inter: “Risultato ingiusto, a San Siro possiamo vincere”

Kompany: "Vietato sbagliare"

"Quell'energia speriamo di vederla in ogni partita all'Allianz Arena, è quello di cui abbiamo bisogno, nonostante un risultato deludente. Se dobbiamo difendere difendiamo. Oggi, quando abbiamo dovuto farlo, non abbiamo concesso molto all'avversario. Potevamo fare meglio nel possesso di palla, ma il nostro avversario è stato forte. Potevamo segnare di più in avvio, ma questo ci dà speranza pensando a Milano. Ci sono dei momenti in cui perdi concentrazione, ne hanno sfruttato uno. Abbiamo perso 2-1 e non posso cambiare questo risultato, ma non sarebbe la cosa giusta pensare che questo 2-1 sia dipeso dalla nostra incapacità di vincere questa partita, non è quello che è successo questa sera. Il risultato dice Inter, la settimana prossima vediamo. Cosa abbiamo sbagliato nel gol? Devo rivederlo, devo analizzarla. Però il calcio giocato ad altissimo livello è questo, noi oggi siamo stati capaci a creare qualcosa, ma l'Inter ha fatto bene. La prossima settimana non dovremo commettere errori, ma penso che possiamo vincere a Milano".