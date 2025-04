Ranking Uefa, 5° posto Champions: Inter e Arsenal fanno sperare l'Italia!

Non solo l'Inter, l'importanza di Lazio e Fiorentina

Portare più squadre possibili avanti nelle tre competizioni sicuramente potrebbe favorire il sorpasso, è lapalissiano. Oltre l'Inter quindi, anche la Lazio e soprattutto la Fiorentina potranno avere un ruolo determinante nella lotta al posto extra. I nerazzurri qualora dovessero passare il turno contro il Bayern Monaco, potrebbero poi sfidare il Barcellona in semifinale e sarebbe uno scontro molto importante. L'Arsenal invece, eliminando il Real farebbe un grande favore all'Italia. In Europa League i biancocelesti dovranno vedersela contro il Bodo Glimt e non possono steccare. Tra le spagnole invece è presente l'Athletic che nel turno precedente ha eliminato la Roma e ora sfiderà i Rangers. La Fiorentina invece in Conference League contro il Celje è stra favorita e in semifinale potrebbe trovare il Betis. E in quel caso la viola avrebbe un ruolo decisivo per continuare a sognare il sorpasso nel Ranking.