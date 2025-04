Barcellona stellare col Dortmund: semifinale ipotecata! Kvara trascina il Psg

Il Barcellona non fatica in casa contro il Borussia Dortmund ed ipoteca già la semifinale di Champions League dopo il 4-0 interno calato ai tedeschi. La gara viene sbloccata dopo venticinque minuti da Raphinha che sfrutta al meglio un assist di Cubarsi: nella ripresa arriva la doppietta del solito Lewandowski a suggellare una grande prestazione dei blaugrana. La prima rete del polacco arriva a inizio ripresa mentre la firma della sua doppietta personale arriva al minuto 66. La rete del definitivo poker viene messa a segno da Lamine Yamal al 77°. La gara di ritorno si disputerà martedì 15 aprile e la formazione di Kovac sarà chiamata all'impresa.

Tris Psg, Aston Villa ko

Il Psg batte in rimonta l'Aston Villa al Parco dei Principi e si aggiudica col punteggio di 3-1 l'andata dei quarti di finale di Champions League. La squadra di Luis Enrique domina il primo tempo sfiorando in più occasioni la rete del vantaggio ma sono gli inglesi a mettere la testa davanti grazie alla firma di Rogers servito a dovere da Tielemans al 35°. Passano quattro minuti e Doué con un destro a giro rimette la gara in parità. La ripresa si apre con una magia di Kvaratskhelia che porta in vantaggio i parigini al 49°: chiude i giochi nel finale di gara Nuno Mendes al minuto 92 quando mette a sedere Martinez e firma il tris del Psg.