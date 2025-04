Lewandowski: “Non pensiamo alle semifinali”. Flick: "Quando giochiamo così…"

"La cosa più importante è che abbiamo giocato come sappiamo. Quando facciamo così, segniamo tanti gol. Siamo concentrati sul ritorno a Dortmund". Queste le parole di Hansi Flick ai microfoni di Prime Video dopo la vittoria del Barcellona sul Borussia Dortmund . "Sono davvero felice dei giocatori. Lavorano in modo professionale. E' il motivo per cui abbiamo raggiunto questo livello", ha aggiunto il mister dei blaugrana.

Lewandowski: "Non pensiamo alle semifinali"

"Credo che abbiamo giocato molto bene, ma non pensiamo già alle semifinali. Non importa dove giochiamo, vogliamo sempre mettere in mostra il nostro calcio. A Dortmund vogliamo vincere e fare il nostro gioco. Siamo molto contenti. Se hai un vantaggio di 4-0 nella sfida d'andata, devi giocare allo stesso modo o meglio al ritorno". Queste le parole invece di Robert Lewandowski riportate da as.com. "Non importa quanti gol segniamo, è la Champions League e vogliamo onorarla al meglio - aggiunge l'attaccante polacco, autore di una doppietta - Giochiamo da squadra, questa è la cosa più importante. Ci capiamo dentro e fuori dal campo, abbiamo molto potenziale. Nella mia testa devo sempre aiutare la squadra con la mia qualità, ma se giochiamo bene è meglio per tutti".