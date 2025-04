Kvaratskhelia nostalgico: "Gol alla Maradona? Quando ero a Napoli…"

Kvaratskhelia: "Adoro Maradona come tutti i napoletani"

Autore di due gol in Champions League, quattro in 17 gare in questa seconda parte di stagione con il Psg, Khvicha Kvaratskhelia esprime tutta la propria gioia: "Sono felice ma la cosa più importante è la vittoria della squadra. Il gol è importante ma prima viene la squadra. Abbiamo vinto una partita difficile, loro hanno segnato ma abbiamo messo concentrazione nei novanta minuti e fatto un buon lavoro. Maradona d'ispirazione? Diego è uno dei migliori giocatori della storia, è come un Dio a Napoli. Io lo adoro, non l'ho mai visto giocare ma so quanto sia stato grande. Ero un napoletano anche io e l'ho adorato come gli altri napoletani. Si segnare è importante ma lo è ancor di più aiutare la squadra e vincere. Mi trovo bene con Luis Enrique ma non importa la posizione. L'importante è andare in campo con gioia e io metto tutto me stesso".