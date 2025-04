Szczesny dice tutto: "Barcellona, sogno la Champions League". Sul futuro...

Vigilia di Champions League per il Barcellona , che domani sfiderà il Borussia Dortmund per il ritorno dei quarti di finale. L'andamento della qualificazione non sembra essere in discussione dopo il successo blaugrana per 4-0 nella gara d'andata , eppure il tecnico Hansi Flick vuole tenere alta l'asticella della concentrazione. Il tedesco ha presentato la sfida in conferenza stampa, al suo fianco anche Wojciech Szczesny : l'ex portiere della Juve ha parlato del dualismo con Marc-André Ter Stegen, del suo futuro e del sogno di vincere la Champions .

Barça, Szczesny: rivalità con Ter Stegen e futuro

Ad iniziare in conferenza è Szczesny. Uno dei temi più gettonati in conferenza è il dualismo tra lui e Ter Stegen, col portiere tedesco alle prese col recupero dall'infortunio: "Sono qui per sostituire Marc, ovviamente voglio giocare in questa competizione, rispetterei l'opinione se l'allenatore decidesse di cambiare. Tensioni tra me e lui? In questo momento Marc è concentrato solo sul ritorno agli allenamenti e non deve pensare a questo. Capiamo molto bene la situazione e non c'è nessuna tensione tra di noi. Qualsiasi cosa accada, lo capiremo. Marc ha un livello molto alto e non ha senso fare paragoni. Sta tornando ad allenarsi dopo un infortunio molto importante e la verità è che quando recupererà al 100% non ci saranno molti portieri al suo livello”.

A proposito del futuro dopo la fine della stagione, Szczesny è lapidario: “Non è una cosa a cui penso troppo. Ho un contratto fino alla fine della stagione e voglio concentrarmi sulle partite. Non voglio sprecare energie con domande sul contratto o sul mio futuro. Voglio fare del mio meglio per il club". E lo dovrà fare a partire dalla sfida di domani contro il Dortmund: “È una partita importante per la squadra e anche per me. Siamo tutti nella stessa situazione e vogliamo fare del nostro meglio. Abbiamo giocato contro squadre molto difficili e domani lo faremo di nuovo. Non dobbiamo pensare a una possibile sconfitta domani”.