Luis Enrique: "Io e Psg abbiamo le stesse idee, Dembélé mi ha sempre incantato"

BRIMINGHAM (Inghilterra) - Il Paris Saint-Germain vede la semifinale di Champions League ma deve stare attento all'Aston Villa. Martedì sera i Villains di Emery cercheranno di ribaltare il 3-1 del Parco dei Principi, Luis Enrique è pronto alla battaglia, queste le sue parole a Sky Sport: "Vogliamo provare a risolvere i problemi che l'Aston Villa ci presenterà. Il nostro obiettivo è la vittoria. Per noi, venire in uno stadio come il Villa Park significa sempre essere competitivi. Ci piace giocare sia in casa che in trasferta. Non è un problema, ma una motivazione - aggiunge - Dobbiamo rimanere concentrati sui nostri obiettivi. Se siamo pronti a soffrire, saremo pronti a vincere. Ci stiamo preparando per tutte le opzioni. È una competizione molto emozionante. Si tratta di vedere che tipo di prestazione possiamo mettere in campo per ottenere la vittoria"