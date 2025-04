Diretta Aston Villa-Psg ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BIRMINGHAM (INGHILTERRA) - Conquistato il tredicesimo titolo in Ligue 1, il quarto consecutivo, in questo finale di stagione il Psg può concentrarsi sulla Champions League dove, alle ore 21 , sfida l' Aston Villa nel ritorno dei quarti di finale . Al Villa Park di Birmingham si ripartirà dal 3-1 dell'andata per la formazione di Luis Enrique che, tra l'altro, nel weekend ha riposato. I Villans di Unai Emery , dunque, sono chiamati all'impresa per ribaltare il parziale del primo round e conquistare la semifinale contro la vincente della doppia sfida tra Arsenal e Real Madrid, con i Gunners che all'andata hanno strapazzato i campioni in carica con un netto 3-0 all'Emirates.

Aston Villa-Psg: diretta tv e streaming

Aston Villa-Psg, ritorno dei quarti di finale di Champions League, è in programma alle ore 21 al Villa Park di Birmingham (Inghilterra) e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport (253). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Psg

ASTON VILLA (4-2-3-1): Emiliano Martinez; Cash, Konsa, Mings, Digne; Kamara, Tielemans; Rogers, McGinn, Ramsey; Rashford. Allenatore: Unai Emery.

A disposizione: Olsen, Proctor, Asensio, Bailey, Barkley, Bogarde, Disasi, Maatsen, Mings, Onana, Ramsey.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Beraldo, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Kvaratskhelia, Dembelé, Barcola. Allenatore: Luis Enrique.

A disposizione: Safonov, Tenas, Kimpembe, Lucas Hernandez, Zague, Keng-in Lee, Zaire-Emery, Beraldo, Mbaye, Ramos, Barcola.

ARBITRO: Sanchez (Spagna). ASSISTENTI: Cabanero-Prieto. IV UFFICIALE: Muniz Ruiz. VAR: Del Cerro Grande. ASS. VAR: Soto Grado.

