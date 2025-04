Inter, hai visto? Szczesny può finire prima la Champions: lo scenario surreale

Dall'addio alla Juve , passando per i guanti appesi al chiodo, fino al ruolo di titolare inamovibile con la maglia del Barcellona . L'ultimo anno di Szczesny potrebbe essere, senza dubbio, la trama di un film. Inoltre, la stagione dei blaugrana è una delle migliori degli ultimi anni, iscritta di diritto tra le favorite per la vittoria della Champions League . Eppure, l'ex portiere bianconero potrebbe finire la sua stagione europea anticipatamente , addirittura venendo escluso dalla lista Uefa. Tutto dipenderà da Ter Stegen , infortunato di lungo corso che sarebbe in procinto di tornare a disposizione. Ma perché e cosa dice il regolamento ?

Ter Stegen "fa fuori" Szczesny? Cosa dice il regolamento

Nelle ultime ore è iniziata a profilarsi l'eventualità di un'esclusione dalla lista Uefa di Szczesny, per far posto al rientrante Ter Stegen. Ma per quale motivo? Per comprendere al meglio questa intricata situazione bisogna leggere l’articolo 31, comma 14 del regolamento UEFA riguardante la Champions League: “Quando il portiere infortunato o malato (ter Stegen, ndr) è nuovamente idoneo a essere schierato, può riprendere il suo ruolo al posto del portiere che lo ha sostituito (Szczęsny, ndr). Il rientro del portiere originale deve essere comunicato all’amministrazione UEFA 24 ore prima della partita successiva in cui il portiere originale dovrà giocare“. Ovviamente la decisione spetterà alla dirigenza e allo staff del Barcellona, che saranno chiamati a escludere l'uno o l'altro.