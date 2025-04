Donnarumma eroe Psg, il Barcellona di Szczesny ne prende tre ma è semifinale Champions

DORTMUND (Germania) - Il Borussia Dortmund prova la grande impresa ma un autogol spegne il lumicino della speranza, il Barcellona perde 3-1 (forte del 4-0 dell'andata) e si qualifica per la semifinale dove aspetta la vincente di Inter- Bayern Monaco (2-1 all'andata). Il Borussia ci prova, grade forcing dei padroni di casa che riescono a sbloccare il parziale dopo 11' grazie al rigore trasformato da Guirassy per l'1-0 che vale però l'1-4 complessivo. Penalty causato dal fallo netto di Szczesny su Gross ben imbucato da Adeyemi. Il Barça crea poco a differenza del Dortmund che inizia a sognare la clamorosa rimonta quando al 49' ancora Guirassy , questa volta di testa, segna per i gialloneri la rete del 2-0. Nel momento più difficile gli azulgrana spengono i sogni di rimonta dei tedeschi: autogol al 54' di Bensebaini su cross in mezzo di Lopez per l'1-2 nonché 2-5 rendendo vana la tripletta di Guirassy a segno al 76'.

Paris Saint-Germain, è semifinale...ma che paura!

Il Paris Saint-Germain suda freddo a Villa Park ma alla fine riesce a staccare il pass per la semifinale dove attende la vincente di Arsenal-Real Madrid. I parigini infatti perdono 3-2 contro l'Aston Villa con Donnarumma decisivo nel pazzesco 2° tempo dei padroni di casa che hanno accarezzato il sogno della rimonta.

Le speranze dell'Aston Villa durano giusto 10 minuti. Infatti ripartenza micidiale con Barcola che si invola sulla sinistra, mette in mezzo per Dembelè, Dibu Martinez interviene ma sulla sua respita c'è l'ex Inter Hakimi che realizza in tap-in il gol dell'1-0 che porta sul 4-1 il parziale per i parigini che al 25' raddoppiano. Nuova ripartenza, assist di Dembelé per Nuno Mendes che all'altezza del dischetto batte il Dibu Martinez per il 2-0 nonché 5-1. A quel punto, però, i parigini alzano le mani da manubrio e i Villains gettano il cuore oltre l'ostacolo: gol di Tielemans al 34' e poi di McGin al 55' che con un gran tiro da fuori area pareggia i conti sul 2-2. Donnarumma salva i suoi su grande tiro Rashford ma l'ex United è protagonista con una pazzesca scorribanda mette in mezzo per la conclusione vincente di Konsa al 58' che vale il 3-2 nonché il 5-4 complessivo con il PSG tramortito salvato più volte ancora dal portiere ex Milan. Superato il trauma il Psg riprende le redini del match sfiorando con Doue anche il gol all'86'.