Real Madrid, "90' al Bernabeu sono lunghi": perché i blancos credono nella rimonta

Il Real Madrid non muore mai, soprattutto in Champions. Nonostante il 3-0 dell'andata a Emirates contro l' Arsenal , i blancos possono credere nell'impresa di ribaltare un pronostico avverso . Probabilmente nessuno, se non i tifosi delle Merengues e la squadra stessa, crede nella possibile rimonta da parte della formazione allenata da Ancelotti , ma storicamente il Real ha regalato spesso situazioni inaspettate. Per questo motivo la gara del Bernabeu non può essere presa sotto gamba da Arteta e i suoi ragazzi, soprattutto alla luce delle rimonte effettuate nel passato. A ribadire il concetto è l'account ufficiale dei blancos che suI social ha pubblicato un reel interessante.

Real Madrid e i 90' del Bernabeu

"Novanta minuti al Bernabeu sono molto lunghi". Questo è lo slogan, ripreso dalle parole di Carlo Ancelotti dopo la vittoria, in rimonta, sul Bayern Monaco della stagione scorsa in semifinale di Champions League, che il Real Madrid ha voluto riportare sotto forma di reel per continuare a credere nell'impossibile. Una frase che i blancos hanno chiesto all'AI di tradurre in tutte le lingue possibili.

Dall'inglese allo spagnolo fino all'italiano ma anche il serbo, tedesco, francese, portoghese. Insomma, in tutte le lingue del mondo. Un modo per credere nella rimonta seppur il 3-0 contro questo Arsenal sia davvero complicato da ribaltare. Ma in casa delle merengues nulla è impossibile, lo dice la storia perché negli ultimi anni hanno ribaltato diverse volte i pronostici.

Dall'Inter al Monchengladbach: le rimonte dei blancos

Nel corso della storia nelle competizioni UEFA sono diverse le rimonte clamorose al Bernabeu da parte del Real Madrid. La prima in Champions è quella contro il Derby County, un'altra formazione inglese: dopo il 4-1 subito in terra inglese, è arrivato il medesimo risultato in casa con il 5-1 finale ai tempi supplementari. Ancor più clamoroso quello di Coppa Uefa agli ottavi con il Borussia Monchengladbach: in Germania i blancos hanno perso con un clamoroso 5-1 che è stato poi ribaltato al Bernabeu con un sonoro 4-0. Anche contro un'altra tedesca, il Wolfsburg, il Real è riuscito a ribaltare il 2-0 dell'andata con un tris casalingo approdando in semifinale.

Da ricordare, per avvicinarci all'Italia, anche le due sfide contro l'Inter in Coppa Uefa: la prima nella stagione 1984-85 con il 2-0 dell'andata per i nerazzurri e il 3-0 a favore dei blancos al ritorno. L'altra due anni più tardi con il 3-1 a San Siro e il 5-1 dopo i tempi supplementari al Bernabeu. Tornando alla Champions un'alttra rimonta è quella contro la Stella Rossa: dal 4-2 di Belgrado al 2-0 in terra spagnola. L'ultimo precedente da segnalare è al contrario perché la Juventus è stata una delle poche squadre a riuscire nell'impresa di mettere i brividi al Real Madrid in casa. Dopo il 3-0 dell'Allianz, ricordando la rovesciata di Ronaldo applaudita da tutto lo Stadium, è arrivato il 3-1 al ritorno con quel rigore discutibile fischiato ai blancos nel finale. Questo per sottolineare quanto l'atmosfera del Bernabeu possa regalare spesso partite magiche e spettacolari.