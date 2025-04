Inter granitica, Bayern eliminato: Champions e Triplete sempre più vicini

Il secondo tempo, la cronaca

Nella ripresa l'Inter parte forte e la prima occasione del secondo tempo arriva al 50°: Dimarco calcia a rete, sfiora Bastoni da pochi passi ma Urbig si fa trovare ancora pronto e mette in angolo. Ma è al minuto 52 che il Bayern passa in vantaggio: Kane riceve in area da Goretzka, si sposta la palla sul destro e beffa Sommer che resta immobile. Reagisce subito l'Inter che con Thuram va alla conclusione un minuto dopo: il portiere dei bavaresi è ancora molto attento a bloccare centralmente il tiro del francese. Al 57° arriva il pari della formazione di Inzaghi: Dimarco batte un angolo dove piomba Lautaro Martinez che di destro, dopo un rimpallo con Kimmich, buca un incolpevole Urbig. Passa un minuto e l'Inter sfiora il vantaggio: Calhanoglu conclude a botta sicura ma Dier salva sulla linea di porta. Sull'angolo conseguente, il centrocampista turco batte e mette sulla testa di Pavard la palla del 2-1: nel giro di due minuti, i nerazzurri mettono la testa davanti per la prima volta nel match. Dopo il vantaggio, l'Inter inizia a palleggiare, cercando di addormentare la gara con la formazione di Kompany che appare sfiduciata dopo lo rimonta subita. Al 75° brivido per i nerazzurri: Olise, troppo libero, conclude a rete, deviazione della difesa dell'Inter che si rifugia in angolo; batte Gnabry e sul secondo palo Dier corregge di testa in rete la palla del 2-2. Al 91° pasticcio in area nerazzurra con Kane che non sfrutta al meglio un'incertezza di Sommer che esce male dopo un'incomprensione con Pavard. Brivido finale per Simone Inzaghi con Coman che al 96° spara alto da ottima posizione: è l'ultima occasione del match e grazie a questo pareggio l'Inter vola in semifinale dove incontrerà il Barcellona.