Inter, le semifinali di Champions League col Barcellona visibili in chiaro

Dove vedere la doppia sfida Champions

Ad esempio lo scorso anno, non essendoci semifinaliste italiane in Champions, il problema in questione non si pose. Ma dunque dove sarà possibile vedere la doppia sfida tra Inter e Barcellona? Attualmente i diritti appartengono ad Amazon Prime (per l'andata del 30 aprile) e a Sky (per il ritorno del 6 maggio). Nel 2022/23 Amazon si accordò con Sky per trasmettere la sfida anche su TV8, canale free della pay-tv di Comcast. Da capire se lo stesso accadrà quest'anno, cedendo i diritti ad una emittente tradizionale (Rai, Mediaset o TV8), oppure Amazon deciderà di consentire la visione gratuitamente sulle proprie piattaforme ai non abbonati. La sfida di ritorno possibile che, essendo i diritti in possesso di Sky, venga resa visibile su TV8.