Champions, che Barcellona trova l'Inter? Calendario di fuoco, il fattore Flick e i sogni di Yamal

Triplete , una parola che non hanno paura a pronunciare nello spogliatoio di San Siro. E il passaggio del turno contro il Bayerno Monaco non ha fatto altro che dare un megafono in mano a giocatori. Certo, Inzaghi già aveva caricato l'ambiente in conferenza stampa , mimando il tre con le dita . Ma non solo l' Inter sogna di concludere la stagione in modo stellare. Il Barcellona , prossimo avversario dei nerazzurri in semifinale, ha la possibilità di vincere tutto. E di certo cercheranno di non farsela sfuggire, guidati da un tridente che è una macchina da gol (Yamal, Lewandowski, Raphinha), da un centrocampo di qualità e una difesa giovane, ma seria. Tutti ingredienti che fanno sognare i catalani, grazie anche al loro condottiero, Flick .

Flick, il Barcellona e l'Inter ai raggi X

Il modo di giocare delle due squadre è diverso, ma entrambe non sono remissive. Scendono in campo per vincere. I nerazzurri ci hanno abituato a rivalutare la difesa a 3, grazie alle sgambate di Bastoni e Pavard e la loro tecnica. A centrocampo Inzaghi forse puà godere di uno dei reparti più completi con Calhanoglu davanti la difesa e Barella e Mkhitaryan ai suoi lati. Due giocatori con caratteristiche diverse, uno più tecnico, l'altro più dinamico. Sulle corsie esterne invece l'Inter ha fatto la differenza durante l'anno con Dimarco ormai tra i migliori nel suo ruolo, come dimostrano anche i numeri (4 gol e 11 assist in stagione). Sulla destra invece l'allenatore italiano prega di riavere Dumfries, che rispetto a Darmian garantisce molta più imprevedibilità. Ed è proprio sulle fasce che il club italiano spera di vincere i duelli contro i blaugrana. Il tecnico tedesco può contare su Koundè forte in costruzione e Balde molto veloce e rapido ad attaccare gli spazi, ma entrambi possono lasciare qualche vuoto di troppo dietro. Lautaro e Thuram possono infastidire il giovane Cubarsì e Inigo Martinez. Ma Flick può godere di una squadra in grande forma e che sa cogliere i momenti. E può puntare anche su una motivazione in più che potrebbe avere Yamal, ma in generale tutto il suo tridente...