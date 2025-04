Ranking Uefa, ufficiale: il quinto posto in Serie A non vale la Champions. Bologna-Juve di fuoco

Con l'uscita della Lazio dall'Europa League ai rigori per mano dei norvegesi del Bodo/Glimt sfuma definitivamente per l'Italia l'obiettivo di avere cinque squadre in Champions League anche per la prossima stagione. In base al ranking aggiornato, pubblicato questa mattina sul sito dell'Uefa, saranno infatti Inghilterra e Spagna ad avere un posto in più nella competizione più ricca ed importante. Gli inglesi hanno ancora 4 club su 7 in corsa nelle tre competizioni e guidano il ranking stagionale con 26.821 punti. La Spagna segue con 3 club su 7 in lizza e un coefficiente di 23.250. L'Italia è terza con 2 club su 8 ancora in corsa e un punteggio di 21.187.