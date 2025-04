Barcellona-Inter per Flick è già iniziata: "Per noi il Triplete è possibile"

Non poteva iniziare meglio l'avvicinamento del Barcellona alla semifinale d'andata di Champions League contro l'Inter in programma mercoledì 30 aprile alle ore 21 al Montjuic - ritorno martedì 6 maggio, sempre alla stessa ora, al Meazza -. I blaugrana, infatti, hanno battuto 3-2 il Real Madrid nella finale di Coppa del Re. Nuovo trofeo in bacheca per Hansi Flick, vera e propria bestia nera per i Blancos di Carlo Ancelotti, battuti nei suoi primi tre Clasico sulla panchina dei catalani - solo Guardiola ha fatto meglio vincendo i primi 5 -. Al termine del match, piuttosto teso e ricco di emozioni, l'ex Bayern Monaco ha ringraziato i propri giocatori: "Sono molto orgoglioso. Per me è incredibile quello che stanno facendo, come combattono. Apprezzo molto quello che fanno, il fatto che non si arrendono mai. Penso che tutti, la società, i tifosi, siano orgogliosi di questa squadra. Sono molto orgoglioso della mia squadra. È incredibile che abbiano sempre una risposta pronta e che lottino per tutto, che non si arrendano mai. Tutti sono orgogliosi di questa squadra e se lo meritano".