Barcellona-Inter, la chiave e le assenze: Flick trova il vice Lewandowski, il piano Inzaghi

La data sul calendario è stata cerchiata di rosso, ma per l' Inter non sarà una serata serena e solo di festa quella di mercoledì 30 aprile. La squadra di Inzaghi , dopo tre sconfitte di fila e giorni tormentati, deve dare un segnale. Dal sogno Triplete alla stagione in stile "Neverkusen" del 2002 il passo è breve. E sui social già si stanno scatenando. In Spagna il clima è molto più mite, il Barcellona ha da poco alzato la Coppa del Re in faccia al Real Madrid e non vuole di certo mettere il piede sul freno in queste ultime settimane. La squadra di Flick è ormai una macchina che svolge le sue funzioni in modo automatico, con tanti piloti bravi a gestirla e a velocizzarla. E l'assenza di Lewandowski contro i Blancos non è stata un grandissimo peso sullo stomaco. Anche se il tecnico farebe di tutto per averlo.

Barça, le assenze e le conferme di Flick

Personalità, carattere e voglia di difendere le proprie idee: Flick è un allenatore con aura, come direbbero ora i ragazzi sui social. Nonostante le assenze, contro il Real Madrid in Coppa del Re non ha cambiato il suo modo di interpretare la gara. La base è sempre la stessa: 4-2-3-1 e un calcio molto propositivo. Al posto di Lewandowski ha giocato Ferran Torres da falso nove e ha ricambiato la difucia con un gol importantissimo, che ha portato la finale ai supplementari. Il sostituto perfetto, che ora è diventato il numero 9 dei blaugrana. In stagione ha realizzato 18 reti e 4 assist, molto più che un semplice panchinaro. E contro l'Inter spera di dare filo da torcere ad Acerbi che in Champions League si è reso spesso protagonista di grandi marcature con i bomber di razza, come Haaland ad esempio. Lo spagnolo è meno fisico, ma più rapido e sicuramente non darà il "riferimento". Quindi la difesa nerazzurra dovrà cambiare i propri piani.

Sulla sinistra Gerard Martin non è di certo Baldè (out per per un problema al bicipite femorale accusato lo scorso 19 aprile) ma lo ha sostituito degnamente, anche se il 2003 è ormai tra i migliori nel suo ruolo. E i dieci assist sono solo un esempio. L'altro giovane spagnolo, che scenderà in campo al suo posto non ha gli stessi numeri, ma è affidabile. La buona notizia per Flick è che non si sono aggiunti altri forfait, oltre ovviamente a quello "già registrato" di Casadò che ha subito una parziale lesione del legamento collaterale lo scorso marzo. E gli undici che partiranno dal primo minuto sono pronti a vendicare il doppio incontro del 2010. Ma come sta l'Inter?