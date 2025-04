Yamal, il messaggio da Barcellona: "Noi delle giovanili diamo qualcosa in più per il club"

Barcellona-Inter, le parole di Yamal

Per Lamine Yamal si tratterà del debutto assoluto in una semifinale di Champions League: "C'è tanta voglia di vincerla, vogliamo dimostrare che squadra siamo e vogliamo provare a vincere tutto". E sulle cento partite ufficiali a nemmeno 18 anni: "Credo che sia una gran cosa raggiungere questo traguardo in un club grande come il Barcellona. Non è una cosa da tutti, e credo che sia importante la continuità. È la cosa a cui do più valore in questo momento". Nelle quali ha già vinto tutto, manca solo la Champions. "C'è pericolo "appagamento"? No, perché altrimenti non sarei d'aiuto ai miei compagni. Ho la motivazione e la fiducia che servono per preparare partite così, la paura resta fuori" - ha aggiunto la stellina blaugrana. Quali sono i comapagni che più hanno sorpreso il talentino spagnolo? "Beh, ovviamente Pedri e Raphinha sono incredibili. Però penso che anche Inigo e Frenkie (Martinez e De Jong, ndr) stanno facendo una stagione fantastica". Sulla pressione: "Non la chiamerei pressione, un ambiente vissuto come quello dopo la Copa del Rey è una cosa da godere. Sono esperienze nuove, belle, che vanno vissute. Cosa mi piacerebbe sentire su di me? Mi piacerebbe dicessero che sono un bravo giocatore e una persona rispettosa e rispettata. La cosa più importante è l'educazione, come mi hanno insegnato i miei genitori a casa". In finale di Coppa contro il Real Madrid il Barcellona ha dato prova di grande forza d'animo: "Sì, l'altro giorno abbiamo sofferto tanto a livello fisico: eravamo stanchissimi, ma credo che valga per tutti in una finale con il Madrid e credo che a quel punto faccia il cuore, più delle gambe. A volte in stagione è mancato, questa volta no".