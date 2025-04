Inzaghi Champions: la scelta su Thuram, il Barcellona studiato al video e gli applausi della curva

Barcellona-Inter, la conferenza di Lautaro

Avete giocato in passato con il Barcellona di Messi, ora c'è il Barça di Lamine Yamal. È paragonabile? "Leo per me non ha paragoni, per me è e rimarrà il miglior giocatore di tutti i tempi. Questo paragone non lo faccio, posso solo dire che Lamine è un giocatore fortissimo: ha vinto tanto alla sua età, ha vinto con la nazionale. Dobbiamo rispettarlo, è un grandissimo giocatore con un grandissimo futuro" - ha spiegato Lautaro in conferenza stampa. Sul percorso della squadra: "Noi siamo molto contenti, in tre anni abbiamo giocato due semifinali di Champions League che all'Inter non capitavano da tanti anni. Stiamo facendo tante cose in questa competizione prestigiosa, pensiamo a lavorare al massimo e a far sognare i nostri tifosi che vogliono una nuova finale". Sulla fase offensiva della squadra di Flick: "Sappiamo il potenziale offensivo che ha questa squadra, dovremo fare un grandissimo lavoro difensivo a livello di squadra. In questa competizione abbiamo difeso molto bene contro squadre importanti. Domani dovremo lavorare di gruppo e cercare di non concedere occasioni da gol". Sul momento delicato dei nerazzurri: "Sicuramente in questo momento della stagione possono succedere queste cose, abbiamo fatto un gran lavoro fino all'ultima settimana. Non perdevamo da tantissimo tempo, però il gruppo sta bene, è unito. La chiave per me è avere un gruppo solido, forte. Siamo pronti per domani".