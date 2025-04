Champions, Psg con un piede in finale: Dembele stende l'Arsenal, Donnarumma insuperabile

È il Psg ad aggiudicarsi il primo atto della semifinale di Champions League. Gli uomini di Luis Enrique espugnano l’Emirates Stadium con il finale di 1-0 firmato Dembelé (3’). Un risultato che prepara al meglio la gara di ritorno in programma mercoledì 7 al Parco dei Principi, dove Kvaratskhelia e compagni proveranno a tornare in finale per la seconda volta nella storia del club e cinque anni dopo il ko di Lisbona con il Bayern Monaco. Prima però, i neo campioni di Francia saranno impegnati nella trasferta di Strasburgo, mentre l'Arsenal di Mikel Arteta ospiterà il Bournemouth: entrambi gli appuntamenti sono previsti per sabato 3. Mercoledì 30 toccherà invece all’ Inter di Simone Inzaghi , che dopo tre sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia affronterà il Barcellona di Hansi Flick al Lluis Companys .

Arsenal-Psg: il racconto della partita

Parte forte il Psg, che sblocca le marcature dopo soli 4 minuti di gioco con Dembelé, che riceve palla da Kvaratskhelia sul limite dell’area e calciando di prima supera Raya: ottavo gol in Champions per il francese. Gli uomini di Luis Enrique amministrano il vantaggio concedendo pochissimi spazi ai padroni di casa. Al 15', Marquinhos ci prova di testa, ma il portiere dei Gunners la blocca senza problemi. Poi, l'ex Napoli semina il panico in area, supera Timber e cade a terra. Gli ospiti reclamano una spinta, ma Vincic non rileva nessuna irregolarità. Al 30', è ancora Psg con la conclusione da centro area di Doue respinta da Raya con un grande risposta, e il palo colpito sulla respinta da Fabian Ruiz: l'altro ex Napoli era stato però pescato in offside. Pochi minuti dopo, è l'Arsenal a contestare un'entrata irregolare, con Merino che a due passi dalla porta viene fermato da Neves. Il portoghese è bravo a entrare sul pallone e altrettanto il direttore di gara a giudicare pulito l'intervento. Allo scadere del primo tempo, Donnarumma salva il vantaggio con un grande intervento su Martinelli. Nella ripresa, Merino pareggia subito i conti con il colpo di testa di Merino su punizione calciata da Rice: la marcatura viene però annullata dopo il controllo al Var per fuorigioco dello spagnolo. Al 55', il portiere azzurro si prende ancora una volta la scena negando a Trossard il gol dell'1-1. Nel finale, Barcola spreca la chance per il raddoppio calciando male da posizione defilata. Poi, il pallonetto di Ramos che si infrange sulla traversa: 1-0 al triplice fischio.