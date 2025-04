"Milito segna in fuorigioco e il gol di Bojan era regolare": Barcellona-Inter, Piqué smonta il 2010

Dal passato al presente, il tema sempre Barcellona-Inter. Questa sera blaugrana e nerazzurri scenderanno in campo per il primo atto della semifinale di Champions League. A parlare del match, ma anche della doppia sfida sempre in semifinale giocata nel 2010 ci ha pensato uno che 15 anni fa era in campo con i catalani. Gerard Piqué, tra le altre cose, non ha perso l'occasione per ricordare che le cose sarebbero potute andare diversamente senza il gol in fuorigioco di Milito all'andata (quello valevole per il 3-1 dei nerazzurri) e senza l'annullamento della rete di Bojan nella partita di ritorno al Camp Nou per fallo di mano. Due episodi decisivi che hanno segnato la storia di quella Champions e, di conseguenza, del Triplete della squadra allenata da Mourinho.