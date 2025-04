Inter, pari pazzesco: 3-3 a Barcellona, Inzaghi si gioca a Milano l'ingresso in finale di Champions

Barcellona-Inter 3-3, la cronaca

Pronti, via e dopo meno di un minuto Inter avanti al primo affondo: Dumfries scappa sulla fascia destra, cross in mezzo e colpo di tacco di Thuram che mette alle spalle di Szczesny. Al 21° arriva anche il raddoppio nerazzurro: su azione di angolo, sponda di testa di Acerbi e Dumfries in sforbicata buca ancora il portiere blaugrana. Ma arriva presto la reazione del Barça: al 24° Yamal prende palla sulla destra, punta la difesa dell'Inter e di destro la mette sul secondo palo per il gol dell'1-2. Al 38° pareggio del Barça con un'azione splendida: cross di Pedri, sponda di Raphinha e tocco sotto porta di Ferran Torres che spiazza Sommer. Alla fine del primo tempo guai per Simone Inzaghi: si ferma Lautaro Martinez, dentro Taremi nella ripresa. Al 64° l'Inter mette di nuovo la testa davanti: calcio d'angolo di Calhanoglu e ancora Dumfries, questa volta di testa, supera Szczesny. Ma la gioia nerazzurra dura solo un minuto: sul versante opposto Raphinha tira da 30 metri, traversa piena e schiena di Sommer con la palla del 3-3 che carambola in rete. Al 75° Inter ancora in gol per la quarta volta ma la rete di Mkhytarian viene annullata per fuorigioco. Al 87° il Barça sfiora il suo primo vantaggio della gara: uno scatenato Yamal coglie l'incrocio dei pali, a Sommer battuto, con un sinistro a giro da dentro l'area di rigore. Non succede nulla fino al fischio finale di Turpin che decreta il pari finale per 3-3.