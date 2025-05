Super Donnarumma, tutta Parigi è ai piedi di Gigio: critici e detrattori ammutoliti

Chissà come avrà sorriso lassù Mino Raiola nell’assistere all’ennesima notte magica di uno dei suoi pupilli. Quel Gigio Donnarumma che ha stoppato gli assalti dell’Arsenal nella semifinale d’andata di Champions League. Rigorosamente alla sua maniera: a suon di super parate. E l’ha fatto - fatalità del destino - proprio nel giorno del terzo anniversario della dipartita del suo storico agente. A Londra il classe 1999 ha sfoderato, infatti, un’altra prestazione stellare, candidandosi - sempre più autorevolmente - alla palma di miglior portiere al mondo. L’annata fantastica disputata finora e la parallela china intrapresa da alcuni dei rivali più esperti come Alisson , Courtois e Oblak sta provocando il cambio della guardia in vetta a questa speciale classifica.

Merito delle prodezze in serie sfoderate in Champions League, dove il PSG viaggia ormai spedito verso la finalissima di Monaco di Baviera grazie agli interventi prodigiosi del numero uno italiano. Tanto che ormai Gigio è diventato l’incubo dei tifosi inglesi. Donnarumma, quando gioca negli stadi britannici, dà il meglio di sè. Come dimenticare le parate decisive ai calci di rigori nella finale di Euro 2020 che portarono l’Italia di Mancini sul tetto d’Europa, così come le prestazioni sontuose contro Liverpool e Aston Villa, estromesse entrambe dalla Champions di quest’anno grazie alle sue paratone. Interventi prodigiosi che hanno fatto schizzare all’insù le sue quotazioni di mercato.

Interesse dalla Premier

Tanto che dalla Premier League più di un club (Manchester United in primis) ha iniziato a monitorare con attenzione le evoluzioni contrattuali del suo legame col PSG. Gigio, infatti, è in scadenza nel 2026 e al momento non è ancora stato trovato l’accordo per il rinnovo. Il boom di questa stagione, però, ha risvegliato il Paris, col dt Campos pronto a riaprire i negoziati per blindare la propria saracinesca fino al 2029. Anche perché non va dimenticato che Donnarumma ha soltanto 26 anni e dinanzi a sè almeno un paio di lustri ai massimi livelli. La partita relativa al prolungamento si gioca, però, tutta sullo stipendio: Gigio al momento guadagna 12 milioni netti a stagione. Tanti, forse troppi pure per le faraoniche casse della famiglia Al Thani, che nell’ultimo biennio ha avviato una politica di contenimento dei costi per quanto riguarda gli emolumenti.

Ecco perché il rinnovo del contratto potrebbe essere proposto a cifre più basse di base (9 milioni) con tanti bonus aggiuntivi (3-4 milioni) legati al rendimento personale e ai traguardi centrati dal club francese. Della serie: più vai forte e più guadagni. Vedremo se basteranno per convincere Gigio, che nel frattempo ha zittito, definitivamente, critici e detrattori. Il capitano della Nazionale sta dimostrando, infatti, di essere uno dei migliori al mondo e ora punta a conquistare quello che è sempre stato il suo obiettivo fin dall’arrivo sotto la Torre Eiffel nel 2021: la Champions . Missione possibile per il PSG grazie al proprio top player tra i pali.