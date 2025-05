Sei squadre in Champions League, la Premier esagera: perché è possibile

Sei inglesi nella prossima Champions?

La Premier, infatti, è già sicura di avere cinque squadre nella prossima massima competizione europea per club grazie al primo posto nel ranking Uefa e potrebbe avere anche la sesta tramite il trionfo in Europa League, di cui la vincente ha un pass assicurato per la ‘promozione’ in Champions. E i risultati delle semifinali di andata di Europa League parlano chiaro: la finalissima molto probabilmente sarà un derby inglese tra Tottenham e Manchester United. Gli Spurs hanno battuto 3-1 il Bodo/Glimt mentre i Red Devils hanno ipotecato il passaggio del turno vincendo 3-0 a Bilbao contro l’Athletic.