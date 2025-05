Inter-Barcellona, Lewandowski si o no? Cosa filtra. E in difesa Flick in emergenza assoluta

Barcellona-Inter, come sta Lewandowski

Il bomber del Barcellona si è allenato con il resto del gruppo e quindi dovrebbe farcela per scendere in campo contro l'Inter, dopo aver saltato il match d'andata e le scorse partite in Liga. Probabilmente lo farà a gara in corso, ma questo lo deciderà Flick nei prossimi giorni. Quando il livello si alza, Lewandowski risponde sempre presente e in partite equilibrate come quelle di Champions i dettagli spesso fanno la differenza e il killer instinct del polacco servirà per cercare di finalizzare al meglio i tanti palloni che farà spiovere in area Yamal. E i 25 gol in 31 presenze in Liga sono solo un esempio dal suo feeling con le porte avversarie. Al Lluís Companys la giovane stella spagnola ha fatto partire tanti cross velenosi, però disinnescati dalla difesa dell'Inter. E l'ex Bayern Monaco sicurò potrebbe tenere impegnati Acerbi e compagni anche da questo punto di vista. Ma non passerà tutto dai piedi del numero 9 o dal reparto offensivo, per conquistare la finale Flick avrà bisogno di una difesa più attenta rispetto a quella che si è vista a Montejuic. E le assenze potrebbero pesare...