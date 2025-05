Lewandowski, Koundé e Balde: Inter-Barcellona, Flick ha scelto!

Ufficiali i convocati del Barcellona per la semifinale di ritorno di Champions contro l' Inter . Dopo il pirotecnico 3-3 dell'andata , Hansi Flick ha diramato la lista dei calciatori che saranno a disposizione per il match di San Siro. Il tecnico tedesco recupera Robert Lewandowski , che dopo aver saltato la prima sfida ci sarà invece domani sera. Ancora due assenze pesanti però per i blaugrana.

Barça, i convocati per l'Inter: Lewandowski c'è

Se Flick recupera il centravanti polacco, lo stesso non può dirsi per Alejandro Balde: il terzino infatti non ha recuperato in tempo e dunque dà forfait anche per il ritorno. Assente, come già preventivato, pure l'altro terzino Jules Koundé, infortunatosi proprio nel match di andata: dunque vera emergenza nel pacchetto arretrato Barcellona. Di seguito la lista dei convocati, sono 23 i calciatori a disposizione del tecnico: Cubarsí, R. Araujo, I. Martinez, Gavi, Ferran, Pedri, Lewandowski, Ansu Fati, Raphinha, Iñaki Peña, Christensen, Fermín, Pau Víctor, Lamine Yamal, Olmo, ⁠F. De Jong, Eric, Szczęsny, Astralaga, H. Fort, Gerard Martín, Landry, Darvich.