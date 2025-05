Novità importantissime nell'allenamento di vigilia dell' Inter in vista del ritorno della semifinale di Champions League contro il Barcellona . Le attenzioni erano infatti tutte sulle condizioni di Lautaro Martinez dopo il problema muscolare che lo ha costretto a lasciare il campo dopo 45 minuti nella gara d'andata. Un infortunio di cui ha parlato anche Simone Inzaghi in conferenza stampa .

Inter-Barcellona, Lautaro torna in gruppo

Dopo aver saltato la gara di campionato contro il Verona, Lautaro Martinez è tornato ad allenarsi in gruppo alla vigilia di Inter-Barcellona. Un segnale importantissimo per Simone Inzaghi che potrà contare sul suo capitano per la partita più importante nella stagione dei nerazzurri. Ancora da capire se l'argentino scenderà in campo da titolare, con la decisione che verrà presa solo dopo il riscaldamento mattutino di domani capendo le sensazioni del calciatore. Lautaro ha infatti comunque svolto un riscaldamento personalizzato, saltando il torello iniziale, per poi proseguire con un buon ritmo e vari cambi di direzione.

Inter: dubbio Pavard, out Frattesi

Le buone notizie per Simone Inzaghi non finiscono qui visto che anche Benjamin Pavard ha preso parte alla rifinitura con il resto del gruppo dopo il problema alla cavigilia. Il francese, così come Lautaro, ha comunque svolto una prima fase di riscaldamento personalizzata rallentando leggermente alla fine e toccandosi la caviglia. Per questo è stato comunque provato ancora titolare Yann Bisseck a destra. Assente invece a sorpresa Davide Frattesi che non si sta allenando a scopo precauzionale dopo una botta subita in allenamento. La presenza del centrocampista tra i convocati non dovrebbe comunque essere in dubbio.