Flick, ricetta Inter-Barça: “Bisogna divertirsi“. E c'è l’annuncio su Lewandowski

Oltre all'allenatore blaugrana, anche Dani Olmo ha preso la parola in conferenza: "È una partita fondamentale, la motivazione è massima come è ovvio per una semifinale che porterà ad una finale di Champions . C'è grande voglia di vincere domani sera. Sappiamo che è una settimana importante, domani abbiamo una partita che ci potrà portare a un'altra finale. Non sarà facile, ma viene prima la gara di domani e poi il Clasico. All'andata abbiamo giocato ad armi pari, ma ci sono state situazioni in cui avremmo potuto difendere meglio. Può capitare e dovremo essere pronti, il nostro obiettivo è vincere domani facendo un bel calcio. È merito di tutta la squadra se siamo qua, ogni partita l'abbiamo vinta per merito del lavoro di tutti ed è questa la cosa fondamentale". Quindi sulle condizioni fisiche della squadra: "Siamo pronti, ci siamo ripresi. Giocare ogni 3-4 giorni è dura e il riposo è un fattore da tenere in considerazione. Ma penso che siamo pronti, siamo al 100% di energia e motivazione, cercheremo di raggiungere l'obiettivo".

Dani Olmo: "Raddoppio su Yamal? Meglio per noi"

Spazio quindi ad un commento sullo straordinario momento di forma di Lamine Yamal: "Sappiamo bene che giocatore sia Lamine, quanto sia importante per la squadra. Sono partite che prepariamo come le altre, lui sta bene ed è tranquillo. Ha voglia di dimostrare perché viene considerato il migliore. Marcatura doppia su di lui? Vorrebbe dire che ci sarebbe un giocatore libero, Lamine ha dimostrato di poter giocare uno contro uno, ma anche uno contro due o contro tre. Se in tre vanno su di lui, ne avremo due liberi: meglio così".

Dani Olmo: "Al Barcellona mi aspettavo di vincere"

Sulla sua prima stagione al Barcellona: "Sono contento, sono venuto per giocare per un obiettivo, cioè vincere. Abbiamo già vinto due competizioni su quattro, ne rimangono due e l'obiettivo è chiaro. Ci sono ovviamente situazioni in cui non sono stato bene, vorrei avere continuità e ora mi sento bene. Sono concentrato sul presente, pronto, motivato per aiutare la squadra. Il Barcellona ha una squadra per trovarsi in questa situazione in questo momento. Per me è il primo anno con Flick e con la squadra, ma abbiamo chiaro cosa possiamo ottenere. Flick è un tecnico molto vicino ai giocatori, manda messaggi chiari su cosa vuole fare. Ha uno stilo di gioco ed una visione chiara di come vuole si giochi a calcio. Credo che stiamo facendo il massimo possibile, per ora non c'è motivo di cambiare nulla. Vogliamo andare in fondo tutti insieme". Infine sull'affrontare una partita così importante con un gruppo giovane: "È una festa, tutti questi giovani tolgono pressione e tensione. A volte non diamo troppo peso come dovrebbe essere, ma noi veterani siamo lì apposta. Abbiamo un gruppo sano, fatto di grandi calciatori che hanno il comune obiettivo di vincere. Lavoriamo tutti per questo. Parliamo del miglior vivaio del mondo, la Masia è un orgoglio. Abbiamo già vinto due trofei e ne restano ancora due, è una cosa che la dice lunga sulla continuità di questo progetto".