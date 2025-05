Luis Enrique pensa già alla finale Champions: “Ecco chi vorrei tra Barça e l'Inter"

"Soffriremo sicuramente perché i nostri avversari non hanno un risultato favorevole. Dobbiamo replicare il più possibile la prestazione dell'andata per vincere il ritorno e rimanere fedeli alle nostre idee". Queste le parole di Luis Enrique , intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sulla semifinale di ritorno di Champions League. Il Psg si presenta all'appuntamento in programma il 7 maggio al Parco dei Principi, forte del vantaggio di 1-0 firmato Ousmane Dembelé . I parigini, già campioni di Francia , puntano a raggiungere l'ultimo atto del torneo cinque anni dopo la finale persa contro il Bayern Monaco a Lisbona. Un obiettivo che terrebbe inoltre in vita il sogno triplete, in virtù della finale di Coppa di Francia prevista per il 24 maggio contro il Reims.

Luis Enrique: "Orgoglioso di Kvara"

Queste le parole del tecnico, che ha risposto anche sul rendimento dell'ex Napoli Khvicha Kvaratskhelia: "È giovane, ma ha molta esperienza. Devo dire che per un giocatore che cambia paese e cambia club è difficile, ma lui ha affrontato il processo con grande apertura mentale. Sono molto orgoglioso delle sue prestazioni e contento di quello che fa con e senza palla". Il tecnico ha inoltre confermato la presenza di Dembelé, sostituito all'Emirates Stadium causa infortunio - l'attaccante ha poi saltato la trasferta di Strasburgo vinta dai padroni di casa - . "Si è allenato con il gruppo per due giorni. Lo avrò a disposizione domani. Arteta? Ho avuto la fortuna di conoscere Mikel quando ero giocatore. Era molto giovane e lo ricordo come una persona di grande personalità. È stato un grande giocatore, è un grande allenatore. Gli auguro il meglio, ma non per la partita di domani. È normale in un processo di costruzione che il primo anno ci siano ancora aspetti da analizzare, il secondo è un anno di crescita più netta e di fiducia nelle nostre risorse. L'anno prossimo continueremo a eccellere sui palcoscenici più importanti". Infine, la risposta su quale avversario preferirebbe affrontare nella finale del 31 maggio in caso di qualificazione: "Sudo a pensare a questa semifinale. Vorrei solo una cosa per la finale: che il Psg sia lì. Ovviamente ho un passato nel Barcellona e da parte mia c'è amore, questo attaccamento che provo per il Barcellona non svanirà mai".