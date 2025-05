“L’Uefa indaghi! Tutto a favore dell’Inter”: Barcellona, Pedri non ci sta

Eric Garcia e Pedri, attacco a Marciniak

Arbitraggio di Marciniak che nel post gara è finito nel mirino anche dei giocatori catalani. Eric Garcia attacca: "Sappiamo tutti cos'è successo con questo arbitro l'ultima volta che siamo venuti qui. Ma ehi, dovremmo essere orgogliosi di tutto quello che abbiamo fatto. La prestazione non è una consolazione, il calcio è stato molto crudele con noi. Sono andati in vantaggio per 2-0, il carattere di questa squadra è incredibile. Non so cosa ci sia che non va in questo stadio, ma le tre volte che ci sono stato, non è andata come volevamo. Per un motivo A, per un motivo B, o per fattori esterni". Anche Pedri si aggiunge alle contestazioni sull'arbitro polacco: "Non è la prima volta che capita con questo arbitro. La Uefa dovrebbe indagare sulla questione".