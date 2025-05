Diretta Psg-Arsenal ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

PARIGI (Francia) - "Siamo qui perché lo abbiamo meritato". Queste poche parole, pronunciate ieri da Luis Enrique in conferenza stampa, sono più che sufficienti per far capire lo stato d'animo di un Paris Saint Germain che cerca la sua prima finale di Champions League attraverso due scontri in semifinale. La controprova di un'ottima stagione da parte dei parigini arriva oggi in casa contro un'Arsenal che da grande incompiuta inglese ed europea intende ribaltare questa condizione. La voglia di esplodere, però, è forte tra i padroni di casa. E lo stesso allenatore spagnolo lo ha ribadito quando ha affermato che "il più bell'elogio possibile è quello di aver cambiato l'opinione pubblica sul Psg". Come a dire che se quell'alone di “perdente d’Europa” sembra aver lasciato le maglie del club della capitale francese è merito soprattutto suo, grande condottiero di ogni squadra che ha allenato. In casa Arsenal la vigilia della sfida più importante della stagione è stata serena, diversa rispetto alla settimana che aveva preceduto la gara d’andata, quando sui volti dei Gunners era apparsa evidente la tensione. Come se la squadra avesse assorbito la pressione e l’avesse trasformata in energia positiva. Non a caso, infatti, la parola più usata da Mikel Arteta durante la conferenza della vigilia è stata “calma”. Quella che il tecnico basco si aspetta di vedere questa sera, sia nella gestione del possesso che nelle transizioni passive, grazie soprattutto alla presenza di un una pedina fondamentale per il centrocampo dei londinesi, che all’Emirates invece era stato costretto a rimanere fuori per squalifica. Al Parco dei Principi Thomas Partey ci sarà: "La cosa migliore di giocare con Thomas è la calma che porta con sé quando scende in campo. Prima che arrivassi all’Arsenal si parlava tanto di quanto fosse bravo. Non sempre riceve il riconoscimento che merita". Arteta ci crede, è fermamente convinto che la sua squadra possa battere il Psg e prendersi quella finale che manca da 19 anni.