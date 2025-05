Wenger incredulo, Marciniak nel mirino: “Guarda cosa fa Lautaro”

Wenger: "Rigore Lautaro? Ha preso la palla..."

A gettare benzina sul fuoco è stato anche l'ex allenatore dell'Arsene: "Sono totalmente contrario a questo tipo di rigore. E sono totalmente contrario all'uso della moviola" ha specificato nel corso della serata a BeIn Sports. "A velocità normale, è un ottimo intervento e Cubarsí arriva prima sulla palla. Guarda cosa sta facendo Lautaro, si sporge verso Cubarsí. Sta cercando il rigore. Sa che non segnerà, perché lo sente lì. Per me, l'arbitro in questa situazione dimostra di non aver preso la decisione giusta" ha concluso l'ex dei Gunners. Insomma altre polemiche che vann ad aggiungersi a quelle dei quotidiani spagnoli per via dell'arbitraggio, oltre a quelle di Flick e Pedri. Opinioni contrastanti che hanno acceso ancor di più una vera e propria battaglia sul campo.