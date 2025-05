Yamal da brividi: il messaggio social dopo il ko di Champions con l’Inter

Lamine Yamal e la promessa al Barcellona

Una delusione enorme per i catalani, capaci di ribaltare la sfida di ritorno dal 2-0 al 2-3 prima di arrendersi ai nerazzurri di Simone Inzaghi, vittoriosi grazie ai sigilli di Lautaro Martinez, Calhanoglu (su rigore), Acerbi e Frattesi. "Abbiamo dato il massimo. Quest'anno non è stato possibile, ma torneremo. Non abbiate dubbi, 'CULERS', non ci fermeremo finché non lasceremo questo club dove merita di stare, al top - ha scritto sui social media il talento spagnolo - . Manterrò la mia promessa e la porterò a Barcellona. Non ci fermeremo finché non ci riusciremo. Ma domenica è un'altra finale, e dobbiamo essere tutti uniti. Lunga vita al Barça!".