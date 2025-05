"Che razza di tifosi siete?": Henry condanna gli interisti usciti prima

Una serata di Champions League al cardiopalma si è trasformata in una lezione amara per una parte dei tifosi nerazzurri. Durante la sfida tra Inter e Barcellona , valida per il ritorno delle semifinali, alcuni sostenitori della squadra allenata da Inzaghi hanno deciso di abbandonare prematuramente gli spalti di San Siro dopo il gol del momentaneo 2-3 siglato da Raphinha all’87’. Un gol che sembrava aver spento le speranze di rimonta, generando sconforto e frustrazione in una parte della tifoseria.

Tifosi Inter e il commento di Henry

Ma il calcio, si sa, è imprevedibile. E quando al 93’ Francesco Acerbi ha insaccato il pallone del 3-3, riportando in vita l’Inter e l’intero stadio, chi era già uscito si è trovato davanti a una realtà inaspettata: la partita era tutt’altro che finita. In pochi istanti, l’euforia è esplosa tra i presenti rimasti sugli spalti, mentre fuori dai cancelli diversi tifosi, udito l’inconfondibile boato proveniente dall’interno, hanno provato disperatamente a rientrare nel Meazza per assistere ai tempi supplementari.

Le telecamere di CBS Sports Golazo hanno immortalato il momento in cui alcuni di questi tifosi, pur in possesso del biglietto, sono stati fermati dagli steward ai tornelli. Una volta usciti dal perimetro dello stadio, infatti, le regole di sicurezza impediscono il rientro, indipendentemente dalla validità del tagliando. Il video è diventato rapidamente virale sui social, rimbalzando tra ironia e amarezza. A commentare la scena anche Thierry Henry, opinionista dell’emittente statunitense e leggenda del calcio europeo, che non ha risparmiato critiche: “Giusto così che non li abbiano fatti rientrare. Dovevano restare dentro lo stadio. La partita non era ancora finita: che razza di tifosi siete?”.