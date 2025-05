Emozioni Donnarumma, prima l’abbraccio con Marchisio poi le frasi su Inter-Psg!

"Sarà emozionante disputare la finale. L'ambiente è stato stratosferico, mi godo la serata". Queste le parole di Gianluigi Donnarumma , intervenuto al termine dell'incontro con l'Arsenal , che ha deciso il ritorno in finale di Champions League cinque anni dopo la resa di Lisbona contro il Bayern Monaco. Al Parco dei Principi, gli uomini di Luis Enrique , già forti dell'1-0 conquistato all'Emirates Stadium, hanno trovato il doppio vantaggio complessivo con Fabian Ruiz al 27'. Poi, la rete che al 72' chiude i conti firmata Achraf Hakimi : a nulla è servita la marcatura di quttaro minuti dopo realizzata da Bukayo Saka . I parigini, già campioni di Francia e in piena corsa triplete con la finale di Coppa di Francia da disputare il 24 maggio contro il Reims, raggiungono così l'Inter di Simone Inzaghi all'appuntamento in programma il sabato 31 all'Allianz Arena di Monaco.

Donnarumma: "Sommer ne ha parate più di me"

Il portiere della Nazionale ed ex Milan, tra i protagonisti del cammino europeo del Psg, dopo il triplice fischio è corso ad abbracciare gli inviati a bordo campo Gianfranco Zola, Clarence Seederof e Claudio Marchisio, finendo dunque davanti le telecamere di Amazon Prime, visibilmente emozionato. Ed è stato proprio l'ex centrocampista bianconero a invitarlo a trattenersi per commentare il successo sulla formazione di Mikel Arteta. Mi godo questa serata, l'ambiente è stato stratosferico. Ritroverò amici e il mio vecchio allenatore dei portiere Spinelli, col quale mi sento tutti i giorni. Non è stato facile per tutto: lingua, nuova città, è stato complicato ma adesso mi vogliono tutti bene e sono contento. Ieri è stato bravissimo, ha fatto pù parate di me. Ha fatto una partita fantastica, è stata una bellissima partita. La parata su Odegaard? Una bella parata, sono contento. Madre natura mi ha dato questa dote, ci lavoro tutti i giorni però diciamo che è più merito di madre natura".