Champions, Inter-Barcellona bella come...Istanbul. Psg rivale peggiore, Doué alla Yamal e Dembelé...

Persino l’Uefa, dopo il pirotecnico 4-3 di Inter-Barcellona , ha chiesto su X agli appassionati: «È stata la partita più bella nella storia della Champions?». Bisogna tuttavia mettere dei paletti ossia determinare con precisione cosa s’intenda esattamente per partita più bella. Vale anche un match della fase preliminare o degli ottavi o dei quarti di finale? O quella in cui è stato segnato il maggior numero di gol, per esempio Manchester United-Roma 7-1 ritorno dei quarti della Champions 2007 quando CR7 massacrò Spalletti ? O l’identico risultato centrato giusto un paio di mesi fa dall’ Arsenal a Eindhoven contro il malcapitato PSV nell’andata degli ottavi? Qui vorremmo provare a definire con il termine “più bella” la sfida obiettivamente più palpitante, equilibrata, avvincente ed emozionante del trofeo. E al contempo quella con la posta in palio più alta.

La rimonta di Istanbul

Il pensiero non può che andare dritto alla finale di Champions 2005, esattamente vent’anni fa, quando allo stadio Olimpico Atatürk di Istanbul si affrontarono il Milan di Ancelotti e il Liverpool diretto dal futuro interista Rafa Benitez. Primo tempo che si chiuse sul 3-0 per i rossoneri in forza del gol-lampo firmato da Maldini (già al 1’) e della micidiale doppietta di Crespo negli ultimi 6’ della frazione di gioco. Nella ripresa però successe l’inverosimile: tra il 9’ e il 15’, in appena 6 minuti, i “Reds” misero a segno 3 reti con Gerrard, Šmicer e Xabi Alonso riequilibrando il punteggio. Mancava ancora mezz’ora al triplice fischio dell’arbitro asturiano Mejuto González. In quel momento nessuno avrebbe scommesso un soldo bucato sul Milan, che invece seppe reagire alla tremenda mazzata riprendendo a macinare il proprio gioco e a creare opportunità. Nel secondo tempo supplementare, addirittura, il “Diavolo” sfiorò il 4-3 con una conclusione ravvicinatissima, a botta sicura, di Shevchenko che il portiere polacco Dudek riuscì miracolosamente a respingere da terra dopo aver precedentemente deviato un colpo di testa dello stesso ucraino. Si andò ai rigori dove i rossoneri partirono “ad handicap” causa errori di Serginho e Pirlo poi parzialmente compensati dal tiro fallito di Riise. Ma Sheva, ultimo rigorista, sbagliò il 5° penalty per il tripudio “british”.