"Hanno questo in più": Luis Enrique, la risposta sull'Inter favorita per la Champions in conferenza

PARIGI (Francia) - Missione compiuta per il Paris Saint-Germain di Luis Enrique che batte 2-1 l'Arsenal al Parco dei Principi e volerà a Monaco di Baviera per affrontare l'Inter in finale di Champions League. Le parole dell'ex allenatore della Roma nel post-partita: "Innanzitutto è stata una partita strana, diversa, perché loro hanno cercato di giocare molto sui calci piazzati e noi ci siamo difesi bene riuscendo a segnare il primo gol in contropiede".

Sull'Arsenal migliore, come ha detto Arteta

"Non sono affatto d'accordo. Mikel Arteta è un grande amico, ma non sono affatto d'accordo. Penso che abbiano giocato in modo intelligente e che abbiano portato la partita al momento giusto perché hanno giocato nel modo in cui vogliono e amano giocare. Ma credo che nelle due partite abbiamo segnato più gol di loro e nel calcio questa è la cosa più importante. Devo dire che l'Arsenal ha giocato una grande partita e noi abbiamo sofferto molto. Credo che sia stata una partita in cui abbiamo sofferto di più - aggiunge - Penso che abbiamo meritato di arrivare in finale. Anche loro sono una grande squadra, ma ripeto, noi abbiamo segnato più gol e abbiamo giocato in modo eccellente all'andata e nel secondo tempo della ripresa è stata una partita diversa, e potevamo segnare ancora più gol”.

Su Donnarumma e la storia Psg

"Come all'andata, è stato fantastico, grandioso. La nostra squadra è fatta per attaccare e difendiamo molto lontani dalla porta, quindi avere un portiere come lui è fondamentale. Abbiamo l'obiettivo di cercare di scrivere la storia a Parigi, e per farlo serve vincere la Champions League".