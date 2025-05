Psg, Al Khelaifi avverte l'Inter: "Eravamo a un passo dal fallire e ora non finisce qui"

Sabato 31 maggio saranno Inter e Psg a sfidarsi all'Allianz Arena di Monaco di Baviera (Germania) nella finale di Champions League : i nerazzurri hanno eliminato il Barcellona dopo una doppia sfida epica (3-3 all'andata e 4-3 ai supplementari al ritorno) mentre i francesi si sono sbarazzati dell'Arsenal, sconfitto 1-0 all'Emirates e 2-1 al Parco dei Principi. I Gunners di Mikel Arteta, che ai quarti avevano estromesso dalla competizione i campioni in carica del Real Madrid con un netto 3-0 in Inghilterra e il 2-1 al Bernabeu, devono così dire addio al grande sogno a un passo dal traguardo. Gioia infinita, invece, per Donnarumma e compagni che dopo la sconfitta nell'ultimo atto nel 2020 contro il Bayern Monaco (1-0 firmato dall'ex Juve Coman) cercano il primo trionfo nella manifestazione.

Psg in finale di Champions League: la gioia di Al-Khelaifi

La formazione di Luis Enrique, dunque, è a un passo dalla storia, ma ora deve fare i conti con i nerazzurri di Simone Inzaghi. "Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto, dei tifosi, di tutto ciò che il club ha fatto - commenta Nasser Al-Khelaifi dopo il successo sull'Arsenal in semifinale -. Dobbiamo ricordare la fase a gironi, non eravamo sicuri di qualificarci, ma abbiamo sempre creduto in questa squadra, in questo allenatore. È meraviglioso per tutti. Ho detto ai giocatori che ero orgoglioso di loro, di questa squadra, di questi giocatori. Abbiamo grandi giocatori, una grande squadra". Il presidente del Psg, però, non si accontenta e guarda avanti: "Non è finita qui, bisogna dirlo, c'è ancora una partita molto importante da giocare. Stasera possiamo festeggiare. Lo abbiamo fatto anche davanti ai nostri sostenitori, cosa che non era accaduta l'ultima volta. È bellissimo".

