Donnarumma cubitale, Neves lavatrice, Calafiori con personalità: Psg-Arsenal, le pagelle

Arsenal, le pagelle

Raya 7: Sul gol di Ruiz non può nulla. Sul rigore è invece bravissimo.

Timber 6: Soffre meno rispetto all’andata, ma quasi mai lo si vede involarsi verso l’area avversaria. White (39’ st) ng .

Saliba 6.5: Fa valere il fisico, soprattutto nei duelli impari con Barcola.

Kiwior 6.5: Un’altra buona partita, dimostrando ad Arteta di meritare la fiducia ricevu t a solo dopo l’infortunio di Gabriel.

Lewis-Skelly 5: Ha 18 anni, e alcune ingenuità sono figlie dell’immaturità: come il fallo di mano che regala il rigore ai parigini. Calafiori (24’ st) 6.5 Entra con grande personalità.

Odegaard 6.5: È lui che va più vicino al gol dell’1-0, quello che avrebbe potuto rimettere in discussione la qualificazione. Dopo lo svantaggio perde fiducia come i compagni.

Partey 6: Porta equilibrio, permettendo maggior libertà a Rice e Odegaard.

Rice 6: Arteta gli lascia la licenza di muoversi lungo tutta la metà campo avversaria. All’inizio sembra poter portare scompiglio, soprattutto sui calci piazzati. Anche lui, però, col passare del tempo si spegne.

Saka 7: Inizia bene, dando un bel da fare a Mendes. È l’ultimo ad arrendersi, e lo dimostra col gol che sembra poter riaprire la gara.

Merino 5.5: Stavolta stecca: che non sia una vera punta lo si capisce quando, quasi nell’area piccola, non riesce a colpire un pallone invitantissimo.

Martinelli 6: Nel primo quarto d’ora sembra inarrestabile. Poi, però, il gol di Ruiz spegne anche la sua foga. Trossard (24’ st) ng .

All. Arteta 5.5: La sua squadra non avrebbe meritato di perdere anche al ritorno. L’Arsenal non sfigura, ma ancora una volta dà l’impressione di essere un’opera ancora incompiuta.



ARBITRO

Zwayer 6.5: La gara è corretta, lui la gestisce con personalità.