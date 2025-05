"Vincevamo 3-0, nello spogliatoio ci ha tirato le sedie": Del Piero e Capello, aneddoto incredibile

Champions, Psg-Inter: che partita sarà?

Zvonimir Boban afferma subito: “Psg-Inter sarà un terzo Barcellona-Inter? Per me no: vedo pochi gol e tanta tattica". Fabio Capello aggiunge: "Vedo una partita molto aperta, perché la forza dell’Inter è nella capacità di inserimento ma soprattutto di essere pericolosi in area di rigore: Thuram e Lautaro sono pericolosi. Siccome l’inter non è una squadra che pressa e lascerà libertà ai centrocampisti del Psg, può darsi che la qualità di questi giocatori possa creare dei problemi ai francesi. Il Psg non prende molti contropiedi eh, attenzione. E’ molto organizzato e attento: è una partita dove non vedo molti gol. Nel Psg corrono tutti, si aiutano tutti e rientrano tutti: quindi non è che trovi molti spazi. Per questo si parla di pochi gol".

La parola torna a Boban: "Neanche io vedo molti gol: quando ci sono ribaltamenti vuol dire che c’è uno sbilanciamento e quindi tanti gol. Io vedo una partita molto tattica, chiusa, equilibrata a centrocampo perché entrambe le squadre hanno un equilibrio eccellente. Non è che attaccano con troppa gente, il Psg molto più veloce dell’Inter: anche se dovessero essere squilibrati o portare avanti tanti calciatori ce la fa a recuperare, quindi vedo una partita tattica e dura. Poi i giocatori avranno parecchie pressioni nel giocare una finale: l’Inter ne ha persa una due anni fa, non è facile giocare la seconda, e il Psg ha pochi che hanno giocato una partita così importante. Quindi entreranno con un po’ di timore: speriamo in un gol presto così poi possiamo vedere una gara aperta". A chiudere il discorso Paolo Condò: "Sono molto giovani al Psg, hanno l’età media più bassa della Champions: 24,3 anni. L’Inter invece ha la maggiore: 29,1". Poi la palla passa a Del Piero...