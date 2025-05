Furia nello spogliatoio, urla e un credo solo: "Qua si gioca a calcio!". È il Psg di Luis Enrique

Luis Enrique, lo sfogo nello spogliatoio Psg

La data di riferimento è il 14 febbraio 2024, gara di andata degli ottavi di finale di Champions League tra il Psg e la Real Sociedad. Dopo 45' il risultato è ancora fermo sullo 0-0, la gara e la qualificazione in bilico. Luis Enrique, come mostrato nelle immagini della Docuserie sull'annata scorsa dei parigini, non è soddisfatto, e lo fa capire a chiare lettere ai suoi giocatori: "Andiamo, signori. Sei giocatori ci stanno pressando. Credete che siano dieci… sei! Sì, sono sei giocatori. Sei! E non siamo in grado di portare la palla a questi (probabile riferimento agli attaccanti, ndr). Sentite, se devo essere eliminato dalla Champions, sarò eliminato dalla Champions, va bene. Ma giocando a calcio! Giocando a calcio! Sì?!". E' in quel frangente che esplode letteralmente la rabbia di Luis Enrique, che scaraventa via con forza le bottigliette d'acqua poggiate sul tavolo davanti a lui, noncurante di chi potessero colpire. Un gesto rabbioso ma efficace per scuotere i suoi.