Luis Enrique e la strategia Psg anti-Inter: “Piano prestabilito”

Il Psg ha già la mente proiettata sulle prossime due finali: la prima contro il Reims per la Coppa di Francia e la seconda, più importante, contro l'Inter in Champions League . La Ligue 1 è ormai da tempo nelle mani dei parigini e posso sfruttare le ultime partite di campionato come una sorta di preparazione o amichevoli estive, in cui in campo va chi ha giocato meno. E la squadra di Luis Enrique sembra abbia adattato proprio una strategia per la perfetta gestione delle forze e infatti il tecnico spagnolo ha mandato in vacanza ben sette giocatori titolari.

Psg, la conferenza di Luis Enrique

"Innanzitutto, siamo molto orgogliosi di quanta strada abbiamo fatto, ma anche del nostro legame con i tifosi. È stato speciale e per me è molto importante. Questa sarà la nostra prima finale di Champions League con i nostri tifosi (nel 2020 contro il Bayern Monaco c'erano le direttive Covid ndr); senza di loro, non sarebbe una vera finale. Se c'è una squadra che merita di vincerla, anche solo per il tempo che ha aspettato è il Paris Saint-Germain. Non voglio che nulla vada storto. Ci siamo prefissati questo obiettivo e sappiamo cosa significherebbe raggiungerlo. Ma deve essere una motivazione, non può essere un peso. Qualsiasi eccesso è sbagliato. La gioia immensa è un peso quando devi essere competitivo" - ha spiegato Luis Enrique in conferenza stampa.

Sull'Inter: "Conosce le finali, ne ha giocata una due anni fa contro il Manchester City. Sono giocatori con più esperienza dei nostri, una squadra costruita da più tempo". Poi ha aggiunto: "So che il club è stato fondato l'anno in cui sono nato. Speriamo che questo legame si trasformi in qualcosa di concreto. Quando è il momento di festeggiare, non c'è niente di meglio che dedicare quel tempo agli altri attraverso il nostro duro lavoro, quindi cercheremo di concludere in bellezza. La squadra e i tifosi se lo meritano". Sulla prossima partita contro il Montpellier: "Domani è una grande opportunità in termini di preparazione per le prossime finali di Coppa di Francia e Champions". Ma non ci saranno i big, in vacanza per gestire le forze. E l'allenatore ha fatto chiarezza in merito...