Matuidi gufa l’Inter: “Lo hanno dimostrato con il Barcellona, però spero…”

Matuidi si schiera prima di PSG-Inter

"Avranno un'intera città alle spalle. Per Parigi è qualcosa di straordinario vivere questa finale di Champions League", ha detto Matuidi a margine del 75° Congresso FIFA presso la sede della CONMEBOL ad Asuncion. Poi il campione del Mondo ex Juve ha aggiunto: "Il Paris è riuscito a riprendersi dopo l'addio di Mbappé. Kylian sta facendo grandi cose anche a livello individuale a Madrid ma Dembelé lo ha sostituito alla grande e sta facendo una stagione straordinaria. Tutti conoscono il suo talento, ma adesso è diventato efficace, è questo che fa la differenza". L'ex centrocampista francese non ha mai raggiunto nemmeno le semifinali di Champions League con il PSG, che ha lasciato nell'estate del 2017 per passare alla Vecchia Signora. È stato dopo la sua partenza, nel 2020, che il club ha raggiunto la sua prima finale di questa competizione, perdendo contro il Bayern Monaco. Ora per raggiungere per alzare il trofeo, dovranno superare l'Inter: "È un avversario molto forte, una squadra italiana ben organizzata e capace anche di segnare molti gol, come ha dimostrato contro il Barcellona. Sarà una grande partita di calcio, speriamo con una vittoria del Paris".